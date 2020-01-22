وثائق| مقترح قانون لرفع الحصانة عن القوات الأجنبية في العراق

2020/01/22 | 16:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقدم تحالف سائرون، إلى رئاسة مجلس النواب "مشروع قانون رفع الحصانة عن القوات الأجنبية في العراق"، وتأتي تلك التطورات على خلفية، مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في محيط بغداد الدولي، مطلع كانون الثاني/يناير، بغارة جوية أمريكية.

وحصل "ألترا عراق"، على 6 وثائق، صادرة من النائبة في تحالف سائرون، إنعام الخزاعي، إلى رئاسة مجلس النواب، طالبت فيها التصويت على مشروع قانون رفع الحصانة عن القوات الأجنبية، مبينة أنه "بموجب القانون سيتم إلغاء الأمر رقم (17) لسنة 2003، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة "المنحلة"، والذي منحت بموجبة قوات الاحتلال المتواجد على الأراضي العراقية الحصانة القضائية".

وطالبت الخزاعي، وفقًا للوثائق التي حملت توقيع 60 نائبًا في مجلس النواب، بـ"إحالة المشروع إلى لجنة الأمن والدفاع، ولجنة العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان النيابية، لغرض استكمال تشريعه".

وعزت النائبة، الأسباب الموجهة لتشريع هذا القانون إلى أنه "بغية إلغاء الأمر رقم (17) لسنة 2003، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة سابقا، والذي منحت بموجبة قوات الاحتلال المتواجدة على الأراضي العراقية، الحصانة القضائية، ومنع القضاء من قبول الدعاوى والمطالبات ضد جنود هذه القوات والشركات الأمنية الخاصة العاملة معه القوات الأجنبية، ومن أجل تطبيق إحكام قانون العقوبات العراقي والتشريعات ذات الصلة على الجرائم التي ترتكب في العراق".

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