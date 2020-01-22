فشل باكمال النصاب.. مجلس النواب يحول جلسته الى تداولية

2020/01/22 | 16:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



فشل مجلس النواب العراقي، الاربعاء، في عقد جلسته الاعتيادية، لتحول إلى جلسة تداولية، بسبب تكرار سيناري...

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