مطار معيتيقة الليبي يعلق رحلاته بعد تعرضه لهجوم صاروخي

2020/01/22 | 16:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت سلطات مطار معيتيقة في ليبيا، اليوم الأربعاء، تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه لهجوم صاروخي.

واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي التابع للوفاق، العقيد محمد قنونو، عبر صفحة عملية "بركان الغضب" على (تويتر)، "ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر تقصف مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن، في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، بحسب تعبيره.

فيما أفادت قناة "218" الليبية بأن مطار معيتيقة "حول رحلاته إلى مطار مصراتة بعد تعرضه للقصف".

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