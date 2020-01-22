الخزعلي: الجمعة المقبلة يوم الدفاع عن السيادة وثورة العشرين الثانية

2020/01/22 | 16:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان الجمعة المقبلة يوم الدفاع عن السيادة وثورة العشرين الثانية.

وأدناه نص رسالة الخزعلي بالكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

الى شعبنا العزيز ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يَمُرّ بلدنا الحبيب في ظروف خاصة واستثنائية

بعد العدوان الامريكي الذي استهدف ابناء الحشد الشعبي المقدس

واستهدف قادة الانتصار على الارهاب

الان كشفت الولايات المتحدة الامريكية عن حقيقة مشروعها في العراق

وانها لم تأتي من اجل مُساعدة العراق وفي طلب العراق

وبأنها مُستعدة الانسحاب متى ما طلبت منها الحكومة العراقية ذلك

وذلك عندما رفضت وترفض قرار البرلمان العراقي وقرار الحكومة العراقية

لذلك الان يعيش بلدنا "مرحلة احتلال"

لذلك كلامي اوجههُ الى كُل ابناء شعبنا

بمُختلف اديانهم

ومذاهبهم وقومياتهم

مسيحيين ومُسلمين وصابئة ، شيعة وسُنة

كُرداً ..



عَرباً ..



تُركماناً ..



شَبَكاً ..

برجاله بنسائه ، بشيوخه وشبابه ، الكُل جميعاً اوجه كلامي ورسالتي اليهم

هبّوا جميعاً لارسال رسالة التظاهر في يوم الجمعة القادم لارسال رسالة لكل العالم

ان في العراق شعب يرفض ويأبى الذلة والهوان ويرفض الاحتلال والعدوان

ارسال رسالة خاصة الى الولايات المتحدة الامريكية

والى رئيسها الاحمق "ترامب" الذي كان يقول بعظمة لسانه انهُ يُريد ان يُسيطر على نفط العراق

رسالتنا ستكون بأسمكم أن في العراق شعباً أبي لا يُمكن أن يُحتل

وليعلم هو (ترامب) وليعلم الجميع أن في العراق رجال ونعم الرجال

أن في العراق مُقاومون هؤلاء هُم الذين هزموا الاحتلال الامريكي سابقاً

وأجبروه على الانسحاب من ارض العراق

وان في العراق حشديّون هُم الذين هزموا مشروع الولايات المتحدة الامريكية الداعشي

الارهابي التكفيري

وان هؤلاء في مُقدمتهم أبطال المقاومة الان على أعلى مُستويات الجهوزية في حال

استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في رفض قرار العراق السياسي والجماهيري

الذي سيثبت لكل العالم عندما يخرج الملايين في يوم الجمعة القادم فأن أبطال العراق

وشباب العراق وأن مُقاوموا العراق قادرون على أن يُنفذوا أرادة العراق

ويُجبروا قوى الأحتلال جميعاً على الأنسحاب

هذه رسالتي الى ابناء شعبنا وكُلي أمل وكلي ثقة بأن يوم الجمعة القادم

سيكون يوم الدفاع عن السيادة بل سيكون يوم ثورة العشرين الثانية

بعد مرور 100 عام عندما استطاع اجدادنا ان يقوموا بثورة العشرين في القرن الماضي واجبروا قوات الاحتلال البريطاني عندما كانت بريطانيا هي القوى العُظمى في العالم

على انهاء الاحتلال سنكون نحن (نِعمَ الأحفاد لنِعمَ الأجداد)

وسنُجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الأنسحاب من بلدنا وتطهير بلدنا

عام 2020 سيكون هو عام ثورة العشرين لأنهاء الاحتلال الامريكي وان شاء الله سيكون شعبنا في كل خير وعزة وشرف واقتداد وقوة وكرامة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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