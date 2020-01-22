بالفيديو..

2020/01/22 | 16:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية "قتل متعمد" للمتظاهرين على يد القوات الأمنية وسط بغداد، وتحديداً أمام محطة وقود الكيلاني قرب من طريق محمد القاسم السريع.ويظهر في الفيديو عنصراً من القوات الأمنية وهو يقتل متظاهراً كان يهرب من أمامه.

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