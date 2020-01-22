درجال يؤكد تنازله عن جميع القضايا المرفوعة على اتحاد الكرة في المحاكم

2020/01/22 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد اين]أعلن نجم الكرة العراقية السابق، عدنان درجال، تنازله بشكل نهائي عن جميع القضايا، التي توجه بها للمحاكم ضد رئيس اتحاد كرة القدم المحلي ونائبه، بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم إلى الفيفا.

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