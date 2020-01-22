استمرار إغلاق طرق وجسور في بغداد ومدن أخرى لليوم الثالث على التوالي

2020/01/22 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أقدم عشرات المحتجين الغاضبين، الأربعاء، على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والجسور في العاصمة بغداد وبعض مدن الجنوب، وذلك لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين.

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