2020/01/22 | 16:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ طمأنت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، جمهورها عن حالتها الصحية، أثر إصابتها بنزلة شعبية حادة ، ونقلت بسببها إلى إحدى المستشفيات.وقالت “نادية” في تسجيل صوتي ببرنامج The Insider بالعربي :” أنا اليوم أحسن من أمس، درجة الحرارة نزلت، وشفيت من النزلة الشعبية “.وأضافت:” لكن وقع خبر السيدة الفنانة ماجدة، كان مؤلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: رسالة خاصة من الفنانة “نادية لطفي” لجمهورها ولإبنة “ماجدة الصباحي”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: رسالة خاصة من الفنانة “نادية لطفي” لجمهورها ولإبنة “ماجدة الصباحي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).