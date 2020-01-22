هل قلبَ الشيعة العرب المعادلة !؟

2020/01/22 | 17:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري ظنَّ الكثير من العرب في جميع أرجاء الوطن العربي حتى قبل احتلال العراق !, ومنهم قادة وزعماء عرب كـ ” الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك , والملك الرحل...أكمل القراءة ←

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