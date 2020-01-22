السيستاني وغض الطرف… عن الطرف الثالث

2020/01/22 | 17:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صلاح المعموري دخل على خط الاحتجاجات المتصاعدة في العراق منذ الاول من تشرين الاول الماضي مسمى (الطرف الثالث) الذي يضرب الطرفين في آن واحد!! وهم مجاميع المليشيات الايرانية الخاضعة (...أكمل القراءة ←

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