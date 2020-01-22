2020/01/22 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينهي جلسته التداولية ويحدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي جلسته التداولية ويحدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسته) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي جلسته التداولية ويحدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).