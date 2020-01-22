خلال نشر لقائه بترامب.. البيت الابيض يصف برهم صالح بـ”رئيس ايران” ويعيد تعديل الخبر

2020/01/22 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصفت قناة البيت الابيض الامريكي على اليوتيوب، الرئيس العراقي برهم صالح، بـ”رئيس ايران”، وذلك خلال نشر خبر اللقاء الذي جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ببرهم صالح على هامش مؤتمر “دافوس” المقام في سويسرا، قبل ان يعدل عنوان مقطع الفيديو ويكتب العراق بدل ايران.ونشرت القانة الرسمية للبيت الابيض على اليوتيوب، مقطع فيديو […]

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