2020/01/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس النواب ينهي جلسته التداولية ويحدد الاسبوع القادم موعداً لانعقاد جلسته المقبلة

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بغداد اليوم-بغداد

أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، انه لا يوجد لا اتفاق نهائي بشأن مكان التظاهرة المليونية، المنددة بالتواجد الامريكي في العراق، المؤمل انطلاقها يوم الجمعة القادم، والتي دعا لها زعيم التيار ال

بغداد اليوم- كردستان

شددت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، على تدقيق حسابات المؤسسات وحصر استخدام الممتلكات والسيارات الحكومية بالمصلحة العامة.

وذكرت الحكومة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان، ع

بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن تحالف البناء، عباس الزاملي، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أن الكتل السياسية لم تتوصل إلى اتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة بسبب الاختلاف في وجهات النظر على الكثير من المرشحين، مبينا أن مرشح رئاسة الحكومة بعيد

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