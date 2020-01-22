روحاني: لن نسعى لامتلاك سلاح نووي

2020/01/22 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية في وجود الاتفاق النووي أو بدونه.

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