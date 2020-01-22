أبو علي البصري: لا رغبة لي بتولّي منصب نائب رئيس هيأة الحشد

2020/01/22 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد القيادي في الحشد الشعبي أبو علي البصري عدم صحة الأنباء التي تحدثت بتكليفه بمنصب نائب رئيس الهيأة خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس.

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