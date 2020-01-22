الرئيس برهم صالح يلتقي نظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

2020/01/22 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى الرئيس العراقي برهم صالح بنظيره الأميركي دونالد ترمب لبحث القضايا والأحداث الدولية في المنطقة.

وذكر في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن الرئيس صالح أكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً الى أن ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأضاف أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار، وعدم السماح أن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.

من جهته، جدد الرئيس الأميركي دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة.

وشهد اللقاء تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

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