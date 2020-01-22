2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضرورة القيادة الحوارية – جاسم مراد في الادب الثوري والتغييري للشعوب ، لابد بعد طرح المواقف والشعارات والاحتجاجات أن تطرح برنامج عمل موضوعي وقيادة رصينة تحاور الجهات المقابلة بغية التوصل الى قواسم تحقق مشروع الانتفاضة وتلبي مطالب الجماهير المنتفضة .
وبما إن الانتفاضة الشعبية العراقية ، طرحت في بدايات نهوضها مايريده الشعب العراقي عموماً والحركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرورة القيادة الحوارية – جاسم مراد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبما إن الانتفاضة الشعبية العراقية ، طرحت في بدايات نهوضها مايريده الشعب العراقي عموماً والحركة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضرورة القيادة الحوارية – جاسم مراد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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