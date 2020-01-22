2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة القيادة الحوارية – جاسم مراد في الادب الثوري والتغييري للشعوب ، لابد بعد طرح المواقف والشعارات والاحتجاجات أن تطرح برنامج عمل موضوعي وقيادة رصينة تحاور الجهات المقابلة بغية التوصل الى قواسم تحقق مشروع الانتفاضة وتلبي مطالب الجماهير المنتفضة .وبما إن الانتفاضة الشعبية العراقية ، طرحت في بدايات نهوضها مايريده الشعب العراقي عموماً والحركة […]

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