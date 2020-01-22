2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقتصاد العراقي في 2019 وما قبلها إبحار في الظلمات – عادل عبد الزهرة شبيب منذ النصف الثاني من عام 2014 ، واجه العراق ضغوطا اقتصادية شديدة لمواجهته أزمتين متزامنتين تتمثل الأولى باحتلال داعش للموصل ولثلث الأراضي العراقية ، والثانية صدمة انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تأثر بها الاقتصاد العراقي كون اقتصاده اقتصاد وحيد […]

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