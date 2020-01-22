2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبة جديدة في موضوعة فلسفة الأقاليم – لويس إقليمس بدءاً، لسنا بصدد البخل بحق أية منطقة أو محافظة أو تركيبة لمحافظات مجتمعةً بالمطالبة بتشكيل إقليم خاصٍ بها.فهذا الحق يكفله الدستور العراقي وفق المادة 119 بالرغم من عدم قدرة هذا الأخير على تقديم حلول ناجعة لمشاكل البلاد التي كانت لها بداية ولا نترقب لها نهاية […]

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