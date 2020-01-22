رئيس الجمهورية في دافوس

2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

توجّه رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء أمس الثلاثاء، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأفاد مصدر مسؤول لـ “الصباح”، بأن “رئيس الجمهورية توجه إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي”، مشيراً الى أنه “في إطار مشاركته في دافوس سيلقي الرئيس صالح (اليوم الأربعاء) كلمة بشأن الأوضاع التي يشهدها العراق والمنطقة”، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال المنتدى.

وانطلق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية أمس الأول الاثنين بمشاركة عشرات من الرؤساء والقادة والشخصيات الدولية، ويستمر حتى 24 من الشهر الحالي، وقد تحول المنتدى الذي يعود تاريخه إلى 1970 إلى حدث يجمع زعماء العالم ورؤساء الشركات الكبرى وخبراء الاقتصاد سنوياً، ويتزامن انعقاده هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيسه، وسيكون شعاره “من أجل عالم متماسك ومستدام”، حيث يتم تسليط الضوء على القضايا العالمية المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار.

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