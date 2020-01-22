السجال السياسي يعطّل تسمية رئيس الوزراء

2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح مهند عبد الوهاب

بعدَ التفاؤل الذي ساد المشهد العراقي بقرب إعلان اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، عادت «الضبابية» و»السجال السياسي» ليتصدرا المشهد مرة أخرى، بينما نفى الوزير السابق محمد توفيق علاوي رفض ترشحه لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، بسبب «إملاءات بعض الجهات السياسية».

النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة أفاد في حديث لـ «الصباح» بأن «تشكيل الحكومة دخل في صعوبات كثيرة، وان الكتل السياسية لم تصل الى اتفاق شامل بشأن تسمية مرشح قوي يتحمل مسؤولية المرحلة التي يمر بها

العراق».

وأضاف ان «معظم المرشحين الذين تسلم أسماءهم رئيس الجمهورية لديهم مقبولية من الشارع العراقي ولدى الكيانات السياسية، وبرغم هذا، هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن

المرشحين».

من جانب آخر قال الوزير السابق محمد توفيق علاوي في تغريدة له على «تويتر»: «لقد تم وضع تغريدة مفبركة، فضلا عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة

التكليف؟) ونشر بشكل واسع أن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية»، مبيناً ان «التغريدة والمقال مفبركان ومختلقان».

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