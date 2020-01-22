قرارات بشأن العاطلين عن العمل وتعداد السكان

2020/01/22 | 17:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أصدرَ مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عدة قرارات بشأن العاطلين عن العمل وإجراءات التعداد العام للسكان، في وقت بحث فيه عبد المهدي مع وزير الدفاع الايطالي لورينزو جوريني تطوير العلاقات العراقية الايطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته “الصباح” بأن “مجلس الوزراء أقرّ خلال الجلسة توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي: إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة (25252379987) دينارا، خمسة وعشرين مليارا ومئتين واثنين وخمسين مليونا وثلاثمئة وتسعة وسبعين الفا وتسعمئة وسبعة وثمانين دينارا، المثبتة في سجلات وزارة النفط باعتبارها دعما لمديرية شرطة الطاقة وضرورة المرحلة التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة”.



وأضاف أن “المجلس قرر تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على المقترحات المرافقة ربطاً وإدخال تعديلات عليها بشأن اجراء عملية التعداد العام للسكان”.



وأوضح البيان أنه “ تمت الموافقة على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) لتصبح بحسب الآتي: منح 900000، تسعمئة ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175000 دينار فقط، مئة وخمسة وسبعون ألف دينار لكل شخص لمدة ثلاثة اشهر، شريطة أن يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية”.



وأشار إلى أن “مجلس الوزراء وافق على إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (361 لسنة 2016) بشأن آلية تعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين، لوجود لجنة مؤلفة للغرض نفسه بموجب الأمر الديواني (199) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء”.

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