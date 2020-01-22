مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة: عودة إلى نقطة الصفر

2020/01/22 | 17:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميتصاعدت حدّة التظاهرات، أمس الثلاثاء، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، إذ شهدت عدداً من المدن إغلاق شوارع ومؤسسات حكومية، وفيما تصاعدت حدّة الخلافات بين الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، سافر رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر دافوس.ودخل التصعيد في الانتفاضة مرحلة حرجة، بعد بيان صدر عن لجان عدة من التنسيقيات، هدّد بالتوجه إلى إعلان العصيان المدني أيضاً في حال استمرت المماطلة من قبل الحكومة والبرلمان والقوى المشاركة بالعملية السياسية بالبلاد.وشهدت محافظات بغداد وذي قار وميسان وديالى والبصرة تصعيداً في الحراك، إذ استمر حرق الإطارات وقطع الطرق الرئيسة بين المحافظات.وقد أدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة إلى القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين، بعد استخدام القوات الأمنية العنف في مواجهة الاحتجاجات في بغداد والمحافظات الجنوبية.ونقلت وسائل إعلام عن عضو المفوضية علي البياتي قوله: «للأسف الشديد، بدلاً من أن تقابَل مظاهرات انتهاء المهلة بتحقيق المطالب التي طالب بها المتظاهرون، قوبلت مرة أخرى باستخدام العنف ضدهم في بغداد والمحافظات الأخرى».وأشار البياتي إلى حصول «الكثير من الاحتجاز التعسفي للنشطاء المتظاهرين، من دون مذكرات إلقاء قبض خلال مظاهرات اليوم».ووسط موجة التظاهرات، اختلفت الأحزاب السياسية فيما بينها مجدداً على تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، وذلك بعد يوم واحد من الحديث على اتفاق على تسمية محمد علاوي رئيساً للوزراء.ونفى مستشار رئاسة الجمهورية وجود اي مباحثات مع «محمد توفيق علاوي»، واصفا تلك الاشاعات بانها من «قصص الف ليلة وليلة».وقال امير الكناني، في تصريح صحفي، «ننفي وجود اي مباحثات او اجتماع مع محمد توفيق علاوي كمرشح لرئاسة الوزراء».واضاف الكناني، أن «هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة ويدخل ضمن قصة ألف ليلة وليلة»، موضحا أن «محمد علاوي كان زميلا لنا في الدورة البرلمانية الثانية قبل استيزاره ولم نلتق به منذ سنوات».من جانب آخر، فوجئ العراقيون بسفر رئيس الجمهورية برهم صالح إلى سويسرا لحضور مؤتمر دافوس.وأثار خبر سفر صالح إلى دافوس غضب مغردين عراقيين على تويتر، حيث اعتبر بعضهم وجود خلل في تقدير أولويات المرحلة عند رئيس الجمهورية.ورأت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر ان زيارة رئيس الجمهورية لحضور مؤتمر دافوس غير ضرورية في الوقت الحاضر دون ان يحسم قضية تكليف رئيس حكومة جديد.وقالت جودت في تصريح صحفي ان «البلاد تمر بأصعب واخطر مرحلة من حيث الظرف الأمني والسياسي ووجود رئيس الجمهورية امر مؤثر وذلك للضغط على الكتل السياسية للوصول الى توافق بتسمية رئيس الوزراء المقبل”.وأضافت انه “لا ضرورة ملحة لسفر صالح لدافوس دون حسم تكليف رئيس حكومة جديد إضافة الى الموقف وتطوره بساعات وليس أيام يتطلب من رئيس الجمهورية تكليف شخصية سياسية تنوب عنه”.ومن المقرر أن يقابل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، وذلك في اجتماعين منفصلين.من جهة أخرى، انقسم مراقبون حول أولوية الزيارة في الوقت الحالي، إذ يأتي سفر رئيس الجمهورية في وقت عاصف تمر به البلاد، بينما قال آخرون إن هذا يندرج ضمن مهامه الرئاسية.ويشهد العراق موجة جديدة من التظاهرات عقب انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرين للحكومة من أجل اختيار رئيس وزراء جديد، ومحاكمة من تسبب في استشهاد المتظاهرين، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي منها.وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد قدم استقالته في نوفمبر من العام الماضي، إلا أنه لا يزال يمارس مهامه ضمن حكومة تسيير أعمال لحين انتخاب رئيس وزراء جديد.

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