فيديو: المتظاهر سعد الحجيمي يكشف كواليس صورته الشهيرة التي “هزت العراقيين”

2020/01/22 | 17:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المتظاهر سعد الحجيمي صاحب الصورة التي “هزت مشاعر العراقيين” وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، فيما اكد انه “بكى حينما رأى صورته”.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، الحجيمي وهو يتحدث عن كواليس صورته، قائلا انه “كان قد اختار الجلوس بهذا المكان لكي يصبح خط صد بين المتظاهرين والقوات […]

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