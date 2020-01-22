الخزعلي: الجمعة المقبلة ستكون

2020/01/22 | 17:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، أطياف الشعب العراقي كافة للمشاركة بالتظاهرة المليونية في الجمعة المقبلة.

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