ما الذي يريده الصدر؟.. حارث حسن

2020/01/22 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الدكتور حارث حسن: اعتقد ان ما نسميه بـ “التيار الصدري” هو حركة بهوية معقدة ومتعددة الأبعاد، هو من جهة تيار “وطني” مع ماتعنيه تلك الكلمة من معان متعددة يحددها السياق (الوطنية في العادة تُعِرف من خلال تحديد الآخر الذي يشكل خطراً عليها، وهذا الآخر قد يتغير مع تغير السياق والاستقطابات السياسية-الاجتماعية).ومن جهة اخرى، […]

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