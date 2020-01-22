بارزاني يؤكد لترامب أهمية مواصلة مهام التحالف الدولي: مازال الإرهاب يشكل خطرا

2020/01/22 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء (22 كانون الثاني 2020) أهمية مواصلة مهام التحالف الدولي، فيما رأى أن الإرهاب ما يزال يشكل خطرا "حقيقيا" يهدد المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أن " ترامب، وصف خلال اللقاء شعب كردستان بالشعب العظيم".

وقال ترامب، بحسب البيان: "نحن مدينون لكم، كما عبر عن شكر وتقدير أمريكا لدور إقليم كردستان والبيشمركة في هزيمة داعش وحماية المكونات الدينية والقومية في کردستان".

وتابع البيان: "في الاجتماع، كرر رئيس إقليم كردستان باسم شعب كردستان الشكر والتقدير للرئيس ترامب وأمريكا لدعمهم إقليم كردستان خلال الحرب ضد داعش.

وأكد رئيس إقليم كردستان أن "الإرهاب مازال خطراً حقيقياً يهدد المنطقة، لذا من المهم أن يواصل التحالف الدولي مهامه فيها".

وأكمل البيان: "وفي محور آخر من الاجتماع، قدم الرئيس نيجيرفان بارزاني نبذة عن إقليم كردستان منذ انتفاضة 1991 وحتى تحرير العراق والمراحل التي تلت العام 2004 ودور إقليم كردستان في إعادة بناء العراق الجديد ورغبة الاقليم في زيادة تعزيز علاقاته مع أمريكا في مختلف المجالات".

بغداد اليوم- ديالى

قال عضو تحالف الفتح النائب احمد الكناني، الأربعاء (22 كانون الثاني 2019)، إن هناك خطة ’’سرية أمريكية’’ لابعاد الحشد الشعبي عن الحدود العراقية - السورية.

وقال الكناني، لـ(بغداد اليوم)، ان "تنظيم دا

بغداد اليوم- بغداد

أنهى مجلس النواب، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، جلسته التداولية لهذا اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب انهى جلسته التداولية وحدد الاسبوع المُقبل انعقاد جلسته ال

بغداد اليوم-بغداد

أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، انه لا يوجد لا اتفاق نهائي بشأن مكان التظاهرة المليونية، المنددة بالتواجد الامريكي في العراق، المؤمل انطلاقها يوم الجمعة القادم، والتي دعا لها زعيم التيار ال

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