فنانة مصرية تكشف حقيقة زواجها من الفنان “كاظم الساهر”

2020/01/22 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، خلال الساعات الماضية ، صورة تجمع النجم العراقي كاظم الساهر ، بالفنانة المصرية منى ممدوح ، وإطلقت إشاعة على تلك الصورة تفيد بزواج الساهر من الفنانة المصرية.وعلقت الفنانة منى ممدوح ، على تلك الشائعة ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :” […]

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