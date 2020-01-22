شركة طيران تطلب اختبار حمل قبل السماح لمسافرة بصعود الطائرة

2020/01/22 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت شركة طيران من امرأة يابانية إجراء اختبار حمل قبل الالتحاق برحلتها المتوجهة من هونج كونج إلى جزيرة أمريكية.ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، طلب موظفو شركة طيران «هونغ كونغ إكسبرس» من ميدوري نيشيدا، إثبات أنها لم تكن حاملاً كجزء من تقييم يعرف بـمناسب للطيران (fit-to-fly)، عندما كانت تستعد للتوجه من هونغ كونغ إلى سايبان […]

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