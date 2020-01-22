بعد أعوام من التوقف بسبب داعش، محكمة شنگال تعود للعمل

2020/01/22 | 18:15 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بعد مرور أعوام على الإبادة الجماعية الايزيدية في شنگال في 3 من أغسطس عام 2014 حيث مع نزوح الأهالي في المنطقة غلقت كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في شنگال.الآن و بعد مراقبة جيدة من قبل مكتب رئيس الوزراء في شنگال، محكمة شنگال تعاد إلى العمل في دائرة الزراعة كموقع …

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