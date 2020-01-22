2020/01/22 | 18:15 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



هاجم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الاربعاء، عمليات استهداف المتظاهرين في العراق واستخدام ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بريطانيا توجه رسالة للحكومة العراقية بشأن المتظاهرين: استجيبوا لمطالبهم بالاصلاح) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بريطانيا توجه رسالة للحكومة العراقية بشأن المتظاهرين: استجيبوا لمطالبهم بالاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).