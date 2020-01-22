2020/01/22 | 18:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بريطانيا توجه رسالة للحكومة العراقية بشأن المتظاهرين: استجيبوا لمطالبهم بالاصلاح) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
هاجم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، الاربعاء، عمليات استهداف المتظاهرين في العراق واستخدام ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بريطانيا توجه رسالة للحكومة العراقية بشأن المتظاهرين: استجيبوا لمطالبهم بالاصلاح) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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