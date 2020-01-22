ظفار العماني يتعاقد مع محترف الجوية بكري المدينة

2020/01/22 | 18:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي ظفار العماني عن ضم لاعب فريق القوة الجوية بكرة القدم السوداني بكري المدينة.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "القوة الجوية اشترط على نادي ظفار دفع المستحقات المالية التي دفعت للاعب مقابل منحهم البطاقة الدولية الخاصة به".

وبين ان "بكري المدينة، خاض ثلاث وحدات تدريبية مع الصقور، قبل أن يهرب للسودان مع مستحقاته المالية بحجة مرض الملاريا".

واشار الى ان "الجوية سيرفع دعوى قضائية على نادي العماني في حال عدم التوصل الى حل بين الطرفين".

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