درجال ينقذ مسعود ونائبه من قضبان السجن

2020/01/22 | 18:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن اللاعب الدولي السابق، عدنان درجال،اليوم الاربعاء، تنازله بشكل نهائي عن جميع القضايا، التي توجه بها للمحاكم ضد رئيس اتحاد الكرة ونائبه، بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم إلى الفيفا.وذكر درجال، في تصريحات صحفية اطلعت عليها "كلكامش برس" ،بأنه "تم التنازل عن جميع القضايا في المحاكم العراقية، بعدما التزم مجلس إدارة الاتحاد بالاتفاق الذي تم في أربيل ،ومن جهتي، التزمت بإسقاط الشكاوى في المحاكم العراقية".وتابع: "المحكومان صباح رضا وستار زوير، تكفل بوضعهما ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، إياد بنيان، من أجل الحصول على عفو رئاسي وإخراجهما من السجن".وواصل: "مشكلة اتحاد الكرة لم تكن سهلة، بل معقدة جدا، لكن ‏التعاون واهتمام الجميع أسهم في حل الأزمة..المرحلة المقبلة ستكون مهمة على طريق إصلاح كرة القدم العراقية، وعلى الجميع أن يبذل جهده من أجل بداية عهد جديد، خال من التعقيدات، وللإعلام دور بارز في نجاح العمل".

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