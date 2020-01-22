عطوان: ترامب يتزعم مشروعا تقسيميا طائفيا وعرقيا في العراق

2020/01/22 | 18:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا نعرف ما هي القاعدة التي استند إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمره الصحافي الذي عقده في منتدى "دافوس" بعد لقائه مع نظيره العراقي برهم صالح...

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