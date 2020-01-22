2020/01/22 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل امرأة وإصابة أخريين بإطلاق نار شرق السعودية العثور على جثث أم وإثنين من أبنائها بعد شهر من وفاتهم في أربيل اربيل – فريد حسن عثر على جثث أم وابنها وابنتها في ناحية عنكاوة التابعة الى محافظة أربيل، بعد مرور نحو شهر من وفاتهم.وذكرت مصادر صحفية أن (الأم زينة 37 عاما مع ابنها وابنتها مواليد […]

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