2020/01/22 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النعمة وراء تفجير المراقد وسبي الأيزيديات وطرد المسيحيين وقتل الأربرياء خطيب إرهابي ومنظّر مراوغ وماكنة فتاوى لا تهدأ بغداد – الزمان خلف هذه البدانة والكهولة التي بدا عليها الإرهابي شفاء النعمة في الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، يقبع إرهابي خطير مسؤول عن أكثر الفتاوى تشددا ودموية، فهو عالم دين ومنظر ومفت لدى داعش، ارهابي […]

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