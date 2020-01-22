2020/01/22 | 18:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّض المتظاهرين للخطف والإغتيال – صلاح عبد الرزاق تعد تظاهرات عام 2019 أوسع وأكبر حركة احتجاجية يواجهها النظام الديمقراطي منذ تأسيسه عام 2003 .هذه المقالات هي جزء من كتاب يتناول انتفاضة تشرين ودور المرجعية في دعمها وتسديدها.من الأخطار التي تواجه الناشطين والمتزعمين للتظاهرات هي عمليات الخطف والاغتيال الفردي.إذ تعرض العشرات من الناشطين […]

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