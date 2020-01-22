2020/01/22 | 18:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاربعاء، في عملية عسكرية ضمن قاطع مسؤوليتها تهدف للبحث عن بقايا فلول المجاميع الارهابية وتعزيز الامن والاستقرار حيث تمكنت من تفتيش ٢٠٠٠كم٢ من الصحراء الغربية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي اشتركت في عملية كبيرة بقيادة عمليات الفرات الاوسط وباشتراك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 بالحشد الشعبي يفتش ٢٠٠٠كم٢ من الصحراء الغربية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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