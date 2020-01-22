2020/01/22 | 18:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، حفلا تأبينيا للقادة الشهداء القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني ورفاقمها.وحضر الحفل التأبيني الذي اقيم تحت شعار “الفارسان ترجلا” جمع غفير من الشخصيات السياسية والعسكرية والسياسيين الذين استذكروا مآثر وبطولات القادة الشهداء في الذود عن الوطن.وأكد ممثل رئيس الوزراء في الحفل التأبيني احسان الحكيم، أن “القادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء تؤبن “الفارسين المترجلين” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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