كوريا الجنوبية تواجه السعودية في نهائي كأس آسيا للشباب

2020/01/22 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الجنوبية تفوز على أستراليا وتتأهل لمواجهة السعودية في نهائي كأس آسيا للشباب

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