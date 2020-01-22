2020/01/22 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد عن سيطرتها الكاملة على مياه الأمطار رغم استمرارها لاكثر من 24 ساعة .الامانة استنفرت جميع ملاكاتها الخدمية ومنذ اللحظة الاولى لسقوط الامطار وواكبت استمرارها وفق خطة أعدت سابقاً للتعامل مع الامطار الحالية الامانة تضيف انها تتابع المناطق الزراعية والعشوائية والغير مخدومة بشبكة مجاري كما وارسلت عدد من الاليات الحوضية والشافطات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن سيطرتها على الامطار في العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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