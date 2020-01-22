2020/01/22 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي منطقة الكريعات في العاصمة بغداد، مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء حضره جمع غفير من اهالي المنطقة والوجهاء.واستذكر الحاضرون مآثر وبطولات القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه في التصدي لعصابات “داعش” الإرهابية وتحريرهم معظم مدن العراق، مؤكدين أن اهالي المنطقة وقفوا منذ الايام الاولى مع الحشد الشعبي ولم يبخلوا عليهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهالي الكريعات يقيمون مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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