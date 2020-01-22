اغتيال قائد في الحرس الثورة الايراني بمحافظة خوزستان

2020/01/22 | 19:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة ابرانية نبأ اغتيال النقيب عبدالحسين مجدمي قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الاسلامية في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.وافاد تقرير لمراسل وكالة […]

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