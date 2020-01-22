عدنان درجال: أسقطت الدعوات القضائية ضد اتحاد الكرة

2020/01/22 | 19:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجم الكرة العراقية السابق، عدنان درجال، تنازله بشكل نهائي عن جميع القضايا، التي توجه بها للمحاكم ضد رئيس اتحاد كرة القدم المحلي ونائبه، بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد استقالاتهم إلى الفيفا.وقال درجال، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي “تم التنازل عن جميع القضايا في المحاكم العراقية، بعدما التزم مجلس إدارة الاتحاد بالاتفاق الذي

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