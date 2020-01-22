صالح العراقي ينشر صورة للرئيس صالح ويرفقها بهاشتاك داعم

2020/01/22 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادنشرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأربعاء، صورة لرئيس الجمهورية برهم صالح مرفقة بهاشتاك داعم.وارفقت صفحة صالح محمدالعراقي، صورة صالح التي نشرتها، بهاشتاك داعم له، "#حامي_السيادة_وحامي_الثوار".

وكان عدد من النواب في البرلمان وقوى سياسية، رفضوا قيام رئيس الجمهورية، برهم صالح، بالاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس، بعد بيانات وتصريحات طالبت إياه بعدم لقاء ترامب بسبب الغارات الجوية التي نفذها الطيران الأمريكي في العراق وخلفت عدد من القتلى والجرحى، وخصوصا اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس، وما يلوح به ترامب من عقوبات صارمة على العراق اذا ما اصر على اخرج القوات الامريكية من أراضيه.

بغداد اليوم- بغداد

ناقش زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، استكمال قانون الانتخابات بإقرار الدوائر الانتخابية فضلاً عن ملف تسمية رئيس الوزراء الجديد.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغ

بغداد اليوم-متابعة

احتج المئات من المتظاهرين اللبنانيين، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020) أمام مبنى البرلمان اللبناني، اعتراضا على التشكيلة الحكومية.

وذكرت وسائل اعلام عربية، ان "المحتجين يعتصمون أمام البرلمان وسط بيروت اعتراضا على تشكيل ال

بغداد اليوم - بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاربعاء 22 كانون الثاني 2020، رئاسة البرلمان، بـ"تعطيل" تطبيق قرار منحه مقعده النيابي بعد حكم القضاء ببطلان منحه للنائب عن المثنى رفاه العارضي.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد الي

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