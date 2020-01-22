2020/01/22 | 19:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك/ الصباح

ثمنت الهيئة الادارية لنادي غاز الشمال الرياضي النتائج التي حققها فريق الناشئات بحصوله على المركز الثاني في بطولة العراق بالضاحية التي اقيمت قي العاصمة بغداد .

وقال رئيس النادي وريا جلال لـ «الصباح الرياضي»: ان النتائج التي تحققها فرقنا بجميع الالعاب تحظى بدعم ورعاية الهيئة الادارية على الرغم من المعوقات المالية التي يعاني منها غاز الشمال .

واضاف « ان الفئات العمرية هي النواة الحقيقية لمستقبل الرياضة في البلاد وعلينا تقديم جميع اشكال الدعم المالي والمعنوي بما يخدم المسيرة الرياضية للارتقاء بها نحو الافضل ، مبينا ان ركضة الضاحية شاركت فيها جميع الاندية العراقية بمختلف الفئات وحصولنا على المركز الثاني محط اعتزاز وفخر كبيرين لما له من مردود ايجابي في المستقبل القريب .

وتابع رئيس نادي غاز الشمال « لدينا مواهب عديدة ومدربون لهم شأن كبير وخبرة طويلة بالعاب القوى من بينهم هيثم حافظ وعلي عبدالكريم اللذان استطاعا خلال فترة وجيزة تحضير الناشئات بشكل متميز وفق ما متوفر لنا من امكانيات مالية والوصول الى منصات التتويج لتكون بصيص امل للرياضة في محافظة كركوك بشكل خاص وعلى مستوى العراق بشكل عام .

الجدير بالذكر ان نادي غاز الشمال يضم مجموعة من الفعاليات الرياضية بكرة القدم والسلة والعاب القوى والمصارعة والمبارزة وغيرها من الالعاب الرياضية الاخرى واستطاع ان يحقق خلال فترة وجيزة نتائج متميزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة غاز الشمال تثمن نتائج الناشئات بألعاب القوى) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة غاز الشمال تثمن نتائج الناشئات بألعاب القوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).