إقامة أول بطولة للفرق الشعبية في الحويجة

2020/01/22 | 19:08 - المصدر: الصباح

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كركوك / مهدي الربحاوي

انطلقت في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك منافسات اول بطولة للفرق الشعبية بمشاركة اربعين فريقا من مختلف نواحي وقرى القضاء التي ينظمها نادي الحويجة الرياضي .

واسفرت مباراة الافتتاح التي جرت في ملعب نادي الحويجة عن فوز فريق المدينة على النملة بثلاثة اهداف بيضاء واعتمدت اللجنة المشرفة على نظام التسقيط الفردي للدور الاول فقط على ان يتم تحديد الية الادوار المقبلة وفقا لعدد الفرق المتأهلة .

وقال نائب رئيس النادي رياض احمد عطية لـ «الصباح الرياضي» ان ستة اعوام او اكثر مضت على توقف جميع النشاطات الرياضية في قضاء الحويجة بسبب الاعمال الارهابية التي قامت بها عصابات «داعش» الاجرامية والتي الحقت الدمار بجميع المنشآت والمرافق الرياضية المهمة سواء للنادي او المنتديات الاخرى بنسبة تصل الى 90 % ، الى ان ذلك لم يقف عائقا امام تطلعات ادارة النادي لفتح ابوابها مرة اخرى بعد الانتصارت الكبيرة التي حققتها قواتنا الامنية باعادة الاستقرار والامان للقضاء، لتفتح الابواب من جديد لجميع ابناء القضاء وبمختلف الفعاليات الرياضية وكانت الخطوة الاولى تشكيل فريق كرة القدم الذي سينافس في دوري الدرجة الاولى، حيث تم الاعلان عن تسمية الملاك التدريبي للفريق الكروي والمؤلف من المدير الفني علي حنتش والمساعدين كمال حميد ومحمد حنتش .

واوضح ان الخطوة الثانية تتمثل باقامة بطولة للفرق الشعبية لجمع الشباب وتوفير ما يمكن توفيره من مستلزمات نجاح البطولة واقامة المباريات في ملعب النادي الواقع في مركز قضاء الحويجة والذي يبعد عن مركز محافظة كركوك ما يقارب 65 كم، منوها بان هذه البطولة تعد النواة الاولية للبدء بمرحلة جديدة من العمل الرياضي بعد ان شعرنا بضرورة عودة الحياة الى الحويجة ومنها الرياضية مستثمرين الحضور الكبير لابناء القضاء من مختلف الاعمار .

واضاف « لدى الادارة خطة عمل كاملة لاعادة تأهيل النادي بتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في كركوك الذين وعدونا بوضع النادي في اولوية المشاريع التي سيتم انجازها خلال العام الحالي بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنشآت الرياضية وتحملنا الجزء الاكبر من العمل والخاص برفع الانقاض من الملعب الرئيس وترميم ما يمكن ترميمه من القاعات الرئيسة لادارة النادي، مبينا ان ذلك لا يلبي الطموح بقدر ما ستقدمه لنا الوزارة والمحافظة من مشاريع لاعادة تأهيل الملعب الذي تعرض لاضرار كبيرة جداً بعد ان كان من الملاعب المهمة والمتميزة في محافظة كركوك، مشيرا الى البدء بتنفيذ ملعب يسع الف متفرج للنادي خلال الخطة السنوية فضلا عن صندوق اعمار المناطق المحررة ليكون اضافة لاعادة التأهيل بشكل كامل .

ونوه نائب رئيس النادي بوجود مساع حقيقية لانهاء العقد المبرم مع الادارة السابقة ووضع منافذ الاستثمار والمحال لمدة 25 عاماً وبايجارات رمزية لا يمكن للنادي ان يحقق منها اي ايرادات مالية في المستقبل ، وسنعمل على انهاء هذا الملف وبحث السبل الكفيلة باستحصال الدعم المالي سواء من مجلس القضاء او المحافظة وفتح منافذ استثمارية جديدة تتيح لنا فرصة تمويل الفرق الرياضية .

وتابع عطية « لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين بمختلف الفعاليات ومنهم من تم استدعاؤه للمنتخبات الوطنية سواء بكرة القدم او الطائرة و اليد والسلة والعاب القوى فضلا عن الالعاب الفردية الاخرى الا ان هؤلاء اللاعبين بحاجة الى قاعات وملاعب ومعدات فنية لا يمكن توفيرها في الوقت الحاضر الا اننا سنعمل على تهيئة ذلك في المستقبل القريب .

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