بالفيديو.. مسلحون يعتلقون متظاهرين أمام انظار القوات الأمنية وسط بغداد

2020/01/22 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين يستقلون سيارات مدنية اختطفوا اثنين من المتظاهرين، وأصابوا ثالثاً برصاصة في ساقه، وانسحبوا إلى جهة مجهولة.وقال الشهود، إن “المتظاهرين: إياد محمد، وعادل طالب، وآخرون توجهوا مساء أمس الثلاثاء، إلى ساحة النصر القريبة من ساحة التحرير، وهناك ترجل مسلحون من سيارتين وهاجموهم”.وأضافوا، ان” المسلحين تمكنوا […]

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