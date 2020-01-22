الحشد يكذب مانقله النائب كريم عليوي وينفي تعيين خليفة للمهندس

2020/01/22 | 19:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي هيئة الحشد الشعبي ما تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين خليفة للقائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس (رحمه الله).وتؤكد الهيئة ان هذه الانباء عارية عن […]

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