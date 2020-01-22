بعد اصطياده /٥٠٠/ قُنبلة دُخانيَّة.. «صياد الديوانية» يختفي في ظروفٍ غامضةٍ

2020/01/22 | 19:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق يبدو أن عمليات خطف واختفاء الناشطين والناشطات في الاحتجاجات العراقية المستمرة منذ شهور أربعَة ضد الفساد الذي تتخم به البلاد، تأبى أن تتوقّف حتى اللحظة.آخر […]

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